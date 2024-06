Il difensore in granata dal 2018 al 2022 è tornato a parlare del suo passaggio alla Juventus. “Contento della scelta fatta”

Un ex mai dimenticato, specie per la singolare decisione presa nell’estate di quasi due anni fa. Gleison Bremer, dopo una stagione 2021-2022 da vero e proprio dominatore della Serie A a servizio di Ivan Juric, aveva confermato sempre Torino come luogo per proseguire il suo percorso di crescita, ma optando per l’altra sponda del Po. Il suo addio era nell’aria, ma di certo quel suo passaggio alla Juventus (eufemismo) non trovò grande consenso nella realtà granata, soprattutto dopo alcune manifestazioni di vicinanza alla piazza riassumibili in dichiarazioni, saltelli in favore del tifo più acceso, che sembravano allontanare uno scenario di tale portata. Oggi Gleison Bremer è tornato a raccontare quei giorni. Lo ha fatto dagli Stati Uniti, dove si trova con la Nazionale brasiliana a preparare la prossima Copa America, che si disputerà proprio nel paese a stelle e strisce, in cui cercherà di imporsi in un contesto nel quale finora ha assunto un ruolo non di primaria importanza.

Bremer: “Ho grande affetto per il Toro. Non potevo dire no”

“I tifosi si sono arrabbiati, è stata una cosa un po’ delicata ma in ogni caso buona per me“, ha detto Bremer, che attraverso il passaggio dal Torino alla Juventus ha maturato esperienze anche in campo internazionale, giocando anche con la pressione di vincere a tutti i costi. Sono proprio le ambizioni differenti tra i due club, probabilmente, ad averlo spinto ad accettare i bianconeri, provocando comunque un grosso dispiacere ai suoi ex tifosi: “Ho grande affetto per Torino ma non potevo dire di no a uno dei più grandi club al mondo. Sono contento della scelta fatta”, ha detto il difensore “verdeoro”, che da quando indossa la maglia della Juventus ha avuto modo di vincere tre derby su quattro, trovando anche la via del gol nel 4-2 consumatosi allo Stadium del 28 febbraio 2023.