L’arbitro Fourneau viene fermato dopo gli errori commessi in Torino-Frosinone: per lui arriva la bocciatura da parte di Rocchi

Francesco Fourneau, l’arbitro di Torino-Frosinone, viene bocciato dal designatore Rocchi. Dopo l’indecisione sul rigore di ieri sera, resterà fermo per uno/due turni in Serie A. Domenica rimarrà comunque quarto uomo in Roma-Lecce.