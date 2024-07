Il Torino ha fatto sapere che sono disponibili i biglietti per la gara d’esordio della nuova stagione di Serie A: le info

Come comunicato dal Torino è aperta la vendita libera dei biglietti per il settore ospiti di Milan-Torino. Il prezzo dei tagliandi è di 19 euro e saranno acquistabili sul sito di Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket. Per acquistarli è necessario essere titolari della tessera Cuore Granata.