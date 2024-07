Adams è arrivato nella notte a Pinzolo e Vanoli lo ha buttato subito nella mischia: l’attaccante al centro delle rotazioni in allenamento

Paolo Vanoli punta forte su Ché Adams. L’attaccante ex Southampton ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra solo nella notte, ma lo scozzese si è già messo a disposizione del suo allenatore per arrivare al meglio alla prima giornata di campionato. Sul campo principale il Toro è infatti impegnato nelle solite prove tattiche e il classe ’96 si sta inserendo bene nel gruppo agli ordini del tecnico. Vanoli lo ha alternato ad altri attaccanti e ha testato i suoi movimenti. Prima in coppia con Sanabria e poi con Karamoh: il tema della seduta è stata l’intesa tra mezzali, esterni e centravanti, con particolare attenzione alla fase realizzativa. A Pinzolo si sta dunque ammirando un Adams con tanta voglia di fare e determinato a guadagnarsi al più presto un posto da titolare nel Toro.