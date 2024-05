In vista degli Europei di Germania ecco la lista dei giocatori del Torino che sono stati convocati in Nazionale

Prosegue il conto alla rovescia in vista della prossima edizione degli Europei, che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Intanto i rispettivi commissari tecnici sono alle prese con gli ultimi dubbi in merito ai convocati da portare in Nazionale. Tante delle selezioni partecipanti dovranno pescare dai pre-convocati i 26 giocatori che partiranno per la Germania. Tra questi ce ne sono alcuni del Torino, che non sono ancora certi della loro presenza a EURO24.

Portieri e difensori: i convocati del Torino

Sono otto i giocatori del Torino che risultano tra i pre-convocati delle Nazionali che parteciperanno agli Europei in Germania. In porta c’è Milinkovic-Savic per la Serbia, nonostante la stagione di alti e bassi di cui il portiere si è reso protagonista. In difesa spiccano i nomi di Bellanova e Buongiorno, che sono stati inseriti da Spalletti nella lista provvisoria della squadra azzurra. Per la Svizzera c’è il nome di Ricardo Rodriguez, veterano della selezione biancorossa. Quella appena conclusa potrebbe essere l’ultima stagione per il difensore con la granata, che sembra destinato a lasciare Torino.

Centrocampisti e attaccanti

A centrocampo ecco Samuele Ricci, alla quarta convocazione con la Nazionale maggiore. Nella Serbia c’è Ilic (come il portiere granata è tra i pre-convocati) nonostante una stagione non all’altezza delle aspettative, mentre la Croazia ha chiamato Nikola Vlasic. Ultimo, nell’Ungheria, il nome di Horvath. Il classe 2002 è di proprietà del Torino e nell’ultima stagione ha giocato in prestito nel Kecskemet, disputando un grande campionato. Per lui 11 gol e 7 assist in 32 partite nel suo paese d’origine. Ora non resta che aspettare che i rispettivi commissari tecnici comunichino l’elenco definitivo dei 26 giocatori che partiranno per la Germania. Il termine ultimo per le liste ufficiali scadrà il 7 giugno, a una settimana esatta dall’inizio della manifestazione.