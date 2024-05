È stata resa nota la lista dei 26 giocatori che rappresenteranno la Croazia a Euro 2024: è presente Vlasic nonostante l’infortunio

Manca sempre meno all’inizio degli Europei 2024, e molte nazionali hanno già reso note le liste dei convocati. In mattinata anche la Croazia ha ufficializzato i propri, con una sorpresa all’interno. C’è infatti Nikola Vlasic, la cui presenza sembrava essere a rischio a causa dell’infortunio rimediato contro il Bologna. Il CT Dalic ha scelto invece di portarsi il trequartista con sé, valutando direttamente in ritiro se sarà in grado di aiutare la squadra e di far parte della lista definitiva.

I convocati della Croazia

Portieri: Livakovic, Ivusic, Labrovic;

Difensori: Vida, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Sutalo, Erlic, Pongracic;

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Majer, Ivanusec, Sucic, Baturina;

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Pjaca, Budimir, Pasalic.