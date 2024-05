Una super prestazione per Buongiorno contro il Milan, e pensare che il difensore era in dubbio alla vigilia

Un’altra ottima prestazione da parte di Alessandro Buongiorno contro il Milan. Il difensore, schierato da Juric nonostante non fosse nelle migliori condizioni, ha guidato al meglio la retroguardia contro un reparto offensivo di gran qualità come quello dei rossoneri. Tanti contrasti, molti duelli aerei vinti e, soprattutto, diversi anticipi ben riusciti – la specialità della casa. Ancora una volta Bongio si è dunque messo in mostra in una vetrina molto importante, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita davanti ai tifosi granata.

Recupero last minute

Sì, perché seppur non al meglio il vice capitano ha chiesto a Juric di giocare. Questo perché, come detto, quella contro il Milan potrebbe essere stata l’ultima partita del difensore all’Olimpico Grande Torino, date le voci di mercato che si fanno sempre più insistenti. Il numero 4 ha quindi accelerato di sua spontanea volontà il recupero rischiando anche una ricaduta che gli avrebbe fatto saltare l’Europeo, ma tutto per amore del Toro. Per ricevere quello che, con molta probabilità, potrebbe essere l’ultimo saluto nello stadio in cui è diventato grande.

Verso l’Europeo

Adesso il difensore si prepara all’ultima – importantissima – sfida contro l’Atalanta, prima di partire in direzione Germania. Quasi certamente il classe ’99 verrà chiamato da Luciano Spalletti, il quale è rimasto colpito dal livello delle sue prestazioni durante tutto il corso della stagione. Al 100% Buongiorno farà parte della lista dei 30 che l’allenatore ex Napoli valuterà in ritiro e durante l’amichevole contro la Turchia, e se riuscirà a mantenere alto il livello potrà staccare il pass per Berlino. Si preannuncia dunque un’estate rovente per il vice capitano del Toro, dentro e fuori dal campo: tantissimo, infatti, dipende anche da questa eventuale chiamata per l’Europeo.