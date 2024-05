Il Torino FD è campione d’Italia per la seconda volta consecutiva: un super percorso per i granata di Delvecchio

Grande festa in casa granata, il Torino FD è campione d’Italia! Secondo titolo consecutivo per i ragazzi di Delvecchio, che nel weekend hanno potuto festeggiare questo trionfo. Un super percorso, fatto di tre vittorie su tre ai gironi e di una vittoria per 4-0 nella finale contro il Napoli, che ha permesso al Toro di conquistare il campionato di Primo Livello della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Il Presidente Girardi, molto emozionato, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di tutti i ragazzi e dello staff. Ci tengo a ringraziare il Presidente Cairo e tutto il Torino FC per il loro costante sostegno. Bissare il successo dello scorso anno è una sensazione bellissima, un’emozione incredibile. Dal 2020 si tratta del quarto successo, ma non ci vogliamo fermare qui. Abbiamo attivato tanti progetti e altri ancora ne abbiamo in cantiere: vogliamo ampliare la scuola calcio e portare anche il Terzo Livello alle fasi finali.”