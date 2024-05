Una super prima stagione per Zapata con la maglia del Torino: il bomber ha avuto un impatto simile a Belotti

Una grande vittoria quella del Torino contro il Milan, nel segno anche di Duvan Zapata. E chi se non lui? Il colombiano ha aperto le marcature con un super gol di testa, dimostrando ancora una volta quanto bene abbia impattato alla prima stagione in maglia granata. 12 gol (più uno con l’Atalanta), eguagliato il miglior dato di Sanabria della scorsa stagione e alimentato ancora il sogno Europa. Non male per un attaccante considerato già finito nella scorsa stagione a causa degli infortuni che lo hanno più volte rallentato in carriera. Duvan invece a Torino ha trovato la sua nuova comfort zone, e grazie al calore dei tifosi è tornato a fare gol, soprattutto pesanti.

Zapata come il Gallo

Per vedere chi – tra le punte – per ultimo ha avuto lo stesso impatto del colombiano, bisogna tornare molto indietro e in particolare alla stagione 2015/16. In quel caso il Gallo Belotti, appena arrivato dal Palermo e dopo una prima parte di stagione a secco, aveva concluso la stagione a 12 reti ma con una differenza notevole: non era stato in grado di condurre il Toro a lottare per l’Europa. Lo step in più fatto da Zapata è rappresentato anche dal fatto che grazie alle sue reti ha permesso ai granata di arrivare all’ultima giornata di campionato con la speranza di ottenere un posto in Conference League. Nonostante i 33 anni di età, dunque, l’ex Atalanta si è rivelato un giocatore tutt’altro che spento, che a suon di reti e prestazioni ottime ha trascinato il Torino per tutta la stagione. La domanda allora è lecita: senza uno Zapata così, la squadra di Juric si troverebbe in quella posizione di classifica? La risposta sembra ovvia, e basta questo per capire in che modo Duvan abbia impattato sul rendimento del Toro.