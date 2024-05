Con la vittoria contro il Milan, quando manca una partita alla fine del campionato, il Torino ha eguagliato i punti fatti la scorsa stagione

53 punti, un percorso per certi versi migliore di quanto ci si sarebbe aspettato e un finale ancora tutto da scrivere. Il Torino, grazie alla vittoria contro il Milan, ha ora il destino nelle proprie mani per quanto riguarda l’Europa, prima di dover tifare Fiorentina. I granata si contenderanno all’ultimo turno il 9° posto con il Napoli, un piazzamento che in caso di vittoria della Conference della viola assumerebbe tutto un altro sapore rispetto alle annate precedenti. I rimorsi in ogni caso saranno tanti, perché molti punti sono stati lasciati per strada per vari motivi, ma si può certamente dire che i granata abbiano fatto un piccolo step in più rispetto alla scorsa stagione.

La miglior stagione di Juric?

Lo scorso anno il Toro chiuse la stagione con 53 punti, gli stessi di adesso. Buongiorno e compagni hanno però un’altra opportunità per migliorare questo bottino, e di conseguenza per rendere quella attuale la migliore stagione di Juric in Piemonte. Alla sua prima esperienza infatti il tecnico aveva concluso con un 10° posto e 50 punti, mentre l’anno scorso il piazzamento è rimasto lo stesso ma i punti sono diventati 53. Basterebbe quindi un pareggio per far chiudere in crescendo l’avventura dell’allenatore.

Quanti punti per l’Europa?

Se quest’anno con 56 punti (o anche 53 in caso di sconfitta del Toro e non vittoria del Napoli) ci si può guadagnare l’accesso all’Europa, lo scorso anno ne servivano molti di più, e in questo senso Juric può ritenersi fortunato grazie al cambio di format delle competizioni europee. L’anno scorso, infatti, la Fiorentina con 56 punti arrivò 8ª e si qualificò solamente grazie alla squalifica della Juventus. La soglia punti si è dunque abbassata di molto, e il Toro – quando manca una sola curva – non può perdere quest’opportunità.