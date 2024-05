Il Torino e la corsa verso l’Europa: tutto in 10 giorni tra Atalanta, Napoli e la finale europea della Fiorentina

Tutto in 10 giorni: Europa o niente. Sembra il titolo di un film e invece è il finale di stagione del Torino di Ivan Juric. Una squadra che quando mancavano 20 minuti al termine di Verona-Torino, sembrava persa e che invece si è rialzata alla grande. 2 vittorie nelle ultime 2 partite e 9° posto (scavalcando il Napoli) conquistato, in attesa dell’ultima e decisiva giornata. Andare in Europa, o meglio conquistare la Conference League in vista della prossima stagione, non sarà però semplice. Con l’8° posto l’Europa sarebbe certa, ma c’è la Fiorentina (a cui mancano ancora 2 partite) da superare. L’ipotesi più reale è quella che il Toro arrivi 9° e con la vittoria della Conference League della Fiorentina, quella posizione vale l’Europa. Tutto in pochi giorni e tanto può dipendere anche dal Napoli.

Le ultime partite

Dopo aver battuto il Milan per 3-1, il Toro è 9° in classifica con 53 punti. Napoli dietro a 52 dopo il 2-2 con la Viola (a 54 punti). Se il Toro vince a Bergamo nell’ultima giornata, andrebbe a 56 e il Napoli sarebbe dietro per forza di cose. Difficile pensare poi che la Fiorentina faccia solo 0 o 1 punto contro Cagliari e Atalanta. Se il Toro arriva 9°, deve sperare che la Fiorentina vinca la Conference League. Se il Toro invece pareggia, finirebbe il campionato a 54 punti: a questo punto il Napoli non deve vincere contro il Lecce in casa. Discorso che non cambia con la sconfitta del Torino. Una vittoria, farebbe stare tranquilli tutti, in attesa di tifare per la Fiorentina ad Atene. In poche parole, gli occhi non sarebbero al Maradona per Napoli-Lecce in caso di vittoria del Toro.

La finale di Atene

Se le cose, alla 38^ giornata di Serie A non dovessero andare bene, sarebbe inutile sperare nella vittoria della Viola. Altrimenti, tutti i tifosi del Toro seguiranno la partita Olympiacos-Fiorentina. Si tratta della finale di Conference League, che si gioca in Grecia ad Atene. Calcio d’inizio in programma mercoledì 29 maggio alle ore 21:00. Mercoledì 22 maggio invece c’è la finale di Europa League: Atalanta-Bayer Leverkusen. Lo scorso anno la Fiorentina, perse la finale di Conference League, contro il West Ham.