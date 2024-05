Nell’ultima stagione il Torino ha trovato parecchie difficoltà in fase realizzativa: ecco quante gare ha concluso senza segnare

Il Torino chiude ufficialmente la stagione 2023/2024, l’ultima dell’era Juric, al 9° posto in classifica. Sono 53 i punti realizzati dai granata in campionato, in un percorso ricco di alti e bassi e di occasioni sprecate. Tra i tanti fattori che hanno inciso in negativo c’è stato sicuramente il rendimento in fase di realizzazione, che troppo spesso è venuto a mancare. Il Toro, infatti, ha chiuso l’annata con soli 36 gol in 38 partite: una media inferiore a una rete per match. L’arrivo di Zapata sembrava poter risolvere i problemi di prolificità che la squadra si portava avanti da tempo e il colombiano almeno in parte ci ha messo del suo, con 13 marcature all’attivo al suo primo anno all’ombra della Mole. A mancare sono stati i gol di Sanabria e Pellegri, oltre a quelli di Vlasic, protagonista di una stagione opaca.

17 partite senza gol: il dato peggiore nell’era Juric

Nella stagione appena conclusa il Toro ha fatto segnare un primato poco invidiabile. Nelle 38 gare disputate nel 2023/2024 i granata sono rimasti a secco per ben 17 volte: un record negativo sotto la gestione di Ivan Juric. Lo scorso anno erano state solo 9 le partite in cui il Torino non era riuscito a buttare la palla in rete, mentre nel 2021/2022, al primo anno in panchina del croato, le gare senza reti erano state 12. Dall’altro lato c’è stata una fase difensiva di grande livello, ma se la squadra ha chiuso al nono posto è stato soprattutto a causa delle scarse capacità in fase di realizzazione. Emblematiche le gare casalinghe contro Frosinone e Salernitana, entrambe retrocesse in Serie B, dove il Toro non è riuscito ad andare oltre lo 0-0.