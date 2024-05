Con la sconfitta contro l’Atalanta si è chiusa la stagione 2023/2024 per il Torino: che voto dareste ai ragazzi?

Si è chiusa la stagione del Toro, con una brutta sconfitta contro l’Atalanta. Il bilancio è chiaro: 9° posto in classifica, 53 punti e tanti rimpianti, per un posto in Europa che adesso dipende dalla Fiorentina. Se la viola dovesse vincere la Conference League allora i granata otterrebbero la qualificazione alla 3ª coppa europea, e di conseguenza il bilancio dell’annata potrebbe cambiare. Adesso che tutto è chiuso è però tempo di valutazioni. Stando a quanto visto quest’anno, alle vittorie contro le big, ai punti persi contro squadre di bassa classifica e non solo, che voto dareste alla stagione del Torino?

Che voto dareste alla stagione del Torino? Più di 7

7

6

5

Meno di 5 Guarda i risultati