I lettori ritengono che l’affermazione di Juric sia sbagliata, e che i risultati del Torino non dipendano dall’ambiente

I 53 punti in classifica del Torino permetteranno ai granata di contendersi l’Europa all’ultima giornata di campionato. Nonostante questo, sono però tanti i rimpianti per i punti persi nel corso della stagione contro squadre di media-bassa classifica, e Juric a suo modo di vedere sembra aver capito il motivo di tutto ciò. L’allenatore croato al termine della sfida contro il Milan ha elogiato i propri ragazzi, ammonendo però i tifosi che nel corso dei 90 minuti hanno effettuato delle contestazioni nei confronti di Cairo; allo stesso tempo, il tecnico ha anche spiegato che i tanti punti persi – soprattutto in casa – sono dovuti a un ambiente non molto sereno. E quindi con un calore maggiore il Toro avrebbe potuto ottenere di più. Abbiamo chiesto ai lettori cosa ne pensassero di queste affermazioni, e loro hanno risposto con un discreto equilibrio. Il 54% ha affermato di non essere d’accordo con le parole di Juric, mentre il 46% ha dato ragione all’allenatore.