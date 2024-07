I favorevoli all’operazione superano (di poco) chi non apprezza l’arrivo del difensore che ha firmato col Torino fino al 2029

Il Torino ha messo a segno il suo primo vero acquisto della sessione estiva di calciomercato. Saul Coco arriva infatti dopo il riscatto di Adam Masina ma soprattutto dopo le uscite obbligate di Ricardo Rodriguez e Koffi Djdji e quella onerosa, per il Napoli, quanto dolorosa, per la tifoseria granata, di Alessandro Buongiorno, che hanno condotto la società a rinforzare urgentemente il reparto difensivo.

Coco si presenta: “Sono un difensore tosto”

“Scoprirete che sono un difensore tosto, mi piace cercare l’anticipo e penso di avere una buona personalità e una certa velocità d’azione” – ha affermato Coco in merito alle sue caratteristiche. “Sono un centrale, però fin da bambino ho capito di avere un buon tiro dalla distanza che ho allenato grazie agli incoraggiamenti dei compagni”. L’acquisto del nativo di Lanzarote, ma impiegato con la nazionale della Guinea-Equatoriale, è costato 7.5 milioni più 2 di bonus (più il 10% dei proventi da una eventuale, futura rivendita) da corrispondere al Las Palmas, il club in cui Coco ha potuto – la scorsa stagione – esordire in Liga racimolando 30 gettoni conditi da una rete.

Coco convince ma non del tutto

Un investimento dunque importante per il difensore, subito unitosi al gruppo per soggiornare e prepararsi a una lunga stagione in quel di Pinzolo. Per valutarlo ci saranno le prime amichevoli ma c’è ovviamente attesa per quando le cose si faranno sul serio. Intanto, non avendo la prova provata del campo, i tifosi del Torino sembrano abbastanza divisi sulla bontà dell’operazione. Dal sondaggio in cui vi è stato chiesto se foste soddisfatti dall’arrivo di Coco ha vinto il sì al 58%, ma resta comunque alta la restante percentuale di chi probabilmente, in sede di mercato, si attendeva qualcos’altro.

Davide Vagnati