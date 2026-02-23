Roberto D’Aversa sta per diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Torino, giusta la decisione di optare su di lui per la salvezza?

Il Toro è pronto ad ufficializzare Roberto D’Aversa come nuovo allenatore del Torino e di conseguenza a comunicare l’esonero di Marco Baroni. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino a fine stagione e avrà l’obiettivo di evitare al Toro una retrocessione di cui i tifosi granata iniziano giustamente ad avere molta paura.

La scelta per il dopo Baroni ricade su un allenatore esperto in quelle zone di classifica, ma reduce da 2 esoneri a stagione in corso nelle sue ultime 3 esperienze. Resta comunque ben nitido nei ricordi l’ottimo percorso svolto sulla panchina del Parma.

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: siete d’accordo con la scelta di D’Aversa come sostituto di Baroni per questo finale di campionato? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.

