In vista della sfida di domenica contro il Genoa, Baroni deve sciogliere ancora qualche dubbio in attacco
La squadra di Baroni, dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, tornare a giocare lontano da casa e si appresta a fare visita al Genoa di De Rossi che in casa è più che temibile.
In virtù dell’infortunio muscolare di Che Adams, Baroni è costretto a rinunciargli per la partita in questione (e non solo), pertanto ad affiancare Simeone, l’unico certo del posto, sarà uno tra Kulenovic, Zapata e Njie. Il partner d’attacco non è ancora stato scelto e saranno fondamentali le ultime sedute di allenamento perché Baroni prenda la scelta definitiva./
Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: chi schierereste in attacco al fianco di Simeone? Dateci il vostro parere votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’homepage di Toro.it.
Chi schierereste al fianco di Simeone contro il Genoa?
- Zapata (33%)
- Kulenovic (33%)
- Njie (33%)
ultimo aggiornamento: 20-02-2026
