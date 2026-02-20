In vista della sfida di domenica contro il Genoa, Baroni deve sciogliere ancora qualche dubbio in attacco

La squadra di Baroni, dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, tornare a giocare lontano da casa e si appresta a fare visita al Genoa di De Rossi che in casa è più che temibile.

In virtù dell’infortunio muscolare di Che Adams, Baroni è costretto a rinunciargli per la partita in questione (e non solo), pertanto ad affiancare Simeone, l’unico certo del posto, sarà uno tra Kulenovic, Zapata e Njie. Il partner d’attacco non è ancora stato scelto e saranno fondamentali le ultime sedute di allenamento perché Baroni prenda la scelta definitiva./

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: chi schierereste in attacco al fianco di Simeone? Dateci il vostro parere votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’homepage di Toro.it.

Chi schierereste al fianco di Simeone contro il Genoa? Zapata (33%)

Kulenovic (33%)

Njie (33%) Loading ... Loading ... Giovanni Simeone of Torino FC looks dejected next to Duvan Zapata of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.