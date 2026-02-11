La maggioranza dei nostri lettori ha appoggiato la scelta della Maratona di lasciare vuota la curva anche contro il Bologna

La maggioranza dei lettori, che hanno partecipato al sondaggio, ha ritenuto opportuna la scelta della Maratona di lasciare la curva sgombra in occasione della sfida di campionato contro il Bologna: Il 74% dei lettori si è detta d’accordo allo sciopero della Curva Maratona, mentre il 26% si è dimostrato contrario a tale iniziativa. Dunque, dopo la gara contro il Lecce, anche quella contro il Bologna vedrà una curva spoglia dei sui colori che con decisione porterà avanti la contestazione.