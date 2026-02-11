La maggioranza dei nostri lettori ha appoggiato la scelta della Maratona di lasciare vuota la curva anche contro il Bologna
La maggioranza dei lettori, che hanno partecipato al sondaggio, ha ritenuto opportuna la scelta della Maratona di lasciare la curva sgombra in occasione della sfida di campionato contro il Bologna: Il 74% dei lettori si è detta d’accordo allo sciopero della Curva Maratona, mentre il 26% si è dimostrato contrario a tale iniziativa. Dunque, dopo la gara contro il Lecce, anche quella contro il Bologna vedrà una curva spoglia dei sui colori che con decisione porterà avanti la contestazione.
A me frega nulla…vista l’età e la distanza, però abitassi ancora a Torino, non rifarei nemmeno l’abbonamento, altro che curva vuota, l’ho fatto con lo gnomo shitty man fino al 2007… Poi stop, io per lavoro non c’ero quasi mai, a Torino ma lo davo ai miei amici. Ora me… Leggi il resto »
No, non ci credo ,ma per arrivare al 26/100, Jones, Pennina,la scimmia ayatollah,Er Tutina ecc, quante volte hanno votato?