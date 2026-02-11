Toro.it

La maggioranza dei nostri lettori ha appoggiato la scelta della Maratona di lasciare vuota la curva anche contro il Bologna

La maggioranza dei lettori, che hanno partecipato al sondaggio, ha ritenuto opportuna la scelta della Maratona di lasciare la curva sgombra in occasione della sfida di campionato contro il Bologna: Il 74% dei lettori si è detta d’accordo allo sciopero della Curva Maratona, mentre il 26% si è dimostrato contrario a tale iniziativa. Dunque, dopo la gara contro il Lecce, anche quella contro il Bologna vedrà una curva spoglia dei sui colori che con decisione porterà avanti la contestazione.

The sector ‘Curva Maratona’ of Olimpico Grande Torino stadium is left almost empty for protest during the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.
ultimo aggiornamento: 11-02-2026

valter1
valter1
13 minuti fa

A me frega nulla…vista l’età e la distanza, però abitassi ancora a Torino, non rifarei nemmeno l’abbonamento, altro che curva vuota, l’ho fatto con lo gnomo shitty man fino al 2007… Poi stop, io per lavoro non c’ero quasi mai, a Torino ma lo davo ai miei amici. Ora me… Leggi il resto »

Berggreen
Berggreen
31 minuti fa

No, non ci credo ,ma per arrivare al 26/100, Jones, Pennina,la scimmia ayatollah,Er Tutina ecc, quante volte hanno votato?

Sondaggio / Sciopero della Maratona anche domenica: siete d’accordo?