Dopo aver saltato la partita contro il Lecce, la Curva Maratona ha rinnovato l’assenza dallo stadio anche contro il Bologna
La squadra di Baroni dopo aver strappato un pareggio negli ultimi istanti di gioco al Franchi contro la Fiorentina è ora pronto per tornare al Grande Torino per ospitare il Bologna.
In occasione della sfida, come già successo in occasione della gara di casa vinta contro il Lecce, la Curva Maratona non entrerà nello stadio per sostenere la squadra granata. Questo gesto è volto a rinnovare l’accesa protesta contro la presidenza che nell’ultimo periodo è cresciuta di intensità.
Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: siete d’accordo con la scelta di lasciare vuota la curva anche col Bologna? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.
Certo che si. Fuori tutti per “farne fuori” uno
Finchè ci sarà TDC PDM gobbo braccino .auseabondo compost, lo stadio deve rimanere vuoto.
Lo stadio dovrebbe essere completamente vuoto, solo presenti i tifosi ospiti ed il porco ad ammirare la merd@ che ha creato.
Ovviamenti presenti scemonell, jones e colioni vari