La maggioranza dei nostri lettori ha giudicato insufficiente l’operato del Torino durante questa sessione del calciomercato invernale

La maggioranza dei lettori, che hanno partecipato al nostro sondaggio, ha bocciato il mercato invernale del Torino: il 76% dei lettori ha giudicato l’operato della dirigenza granata oltremodo insufficiente. Di questa percentuale il 32% ha dato una valutazione uguale a 5 e il 44% ha dato una valutazione gravemente insufficiente tanto da scegliere il voto 4. Solo il 18% dei lettori salva il mercato del Torino con un 6 in pagella, mentre una residua parte giudica l’operato con un 7 (5% dei lettori) e solo l’1% lo giudica da 8 in pagella.

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 04-02-2026

freddypaz
freddypaz
3 minuti fa

Il calcio è un business. Se la “piazza” smette di consumare il prodotto, la società perde valore e i costi di gestione diventano un peso insostenibile per il proprietario. 1.Sciopero del tifo e degli abbonamenti: una drastica riduzione delle entrate da botteghino invia un segnale immediato. 2.Diserzione del merchandising: smettere… Leggi il resto »

Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa

Jones servo cairota infame

thethaiman
thethaiman
8 minuti fa

I diciottotreini!

