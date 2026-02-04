La maggioranza dei nostri lettori ha giudicato insufficiente l’operato del Torino durante questa sessione del calciomercato invernale

La maggioranza dei lettori, che hanno partecipato al nostro sondaggio, ha bocciato il mercato invernale del Torino: il 76% dei lettori ha giudicato l’operato della dirigenza granata oltremodo insufficiente. Di questa percentuale il 32% ha dato una valutazione uguale a 5 e il 44% ha dato una valutazione gravemente insufficiente tanto da scegliere il voto 4. Solo il 18% dei lettori salva il mercato del Torino con un 6 in pagella, mentre una residua parte giudica l’operato con un 7 (5% dei lettori) e solo l’1% lo giudica da 8 in pagella.