Ignazio Abate è il nuovo allenatore granata, siete soddisfatti del suo arrivo?

Dopo settimane di trattative, che hanno accostato diversi nomi alla panchina granata, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Ignazio Abate. Il tecnico, che ha firmato un contratto che lo legherà al Torino fino al 2028, guiderà la squadra granata a partire dal 1° luglio. Ora è il vostro turno: siete soddisfatti dell’arrivo di Ignazio Abate? Fatecelo sapere nel sondaggio.

Siete soddisfatti dell’arrivo di Abate? Sì (100%)

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