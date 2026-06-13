Toro.it

Ignazio Abate è il nuovo allenatore granata, siete soddisfatti del suo arrivo?

Dopo settimane di trattative, che hanno accostato diversi nomi alla panchina granata, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Ignazio Abate. Il tecnico, che ha firmato un contratto che lo legherà al Torino fino al 2028, guiderà la squadra granata a partire dal 1° luglio. Ora è il vostro turno: siete soddisfatti dell’arrivo di Ignazio Abate? Fatecelo sapere nel sondaggio.

Siete soddisfatti dell’arrivo di Abate?

  • (100%)
  • No (0%)
Loading ... Loading ...
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 13-06-2026

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa

Leggendo questo ed altri siti sembra che abbiano preso Kloop o Guardiola. Chi caxx se ne frega di Abate. Vendi sta baracca ammuffita. Buffone

GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
1 ora fa

Frega un ca@@o. L’unica cosa che importa è non vedere più la faccia di mer,da in foto.

Last edited 1 ora fa by GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro

Sondaggio / Quasi il 50% dei lettori confermerebbe D’Aversa