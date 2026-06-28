La maggioranza dei lettori di Toro.it approva la scelta della società nella riconferma del tecnico che bene ha fatto nella passata stagione

È notizia degli ultimi giorni la riconferma del tecnico Francesco Baldini come allenatore della Primavera del Torino. Per lui un rinnovo del contratto fino al 2028. Abbiamo chiesto ai nostri lettori un parere sulla riconferma dell’allenatore e il risultato del sondaggio è fortemente sbilanciato sull’approvazione di questa scelta. L’81% dei lettori ha infatti risposto “Sì” alla domanda “Siete soddisfatti della conferma di Baldini come allenatore della Primavera?“. Evidentemente Baldini ha anche il supporto della tifoseria granata, fattore in più in vista di una nuova stagione che si avvicina rapidamente anche per i torelli.