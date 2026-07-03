Il Torino, tramite i suoi canali social, ha presentato la nuova maglia home che indosserà per la prossima stagione
Il Torino ha mostrato la nuova maglia home, che vestirà durante la prossima stagione. La maglia, oltre classico colore granata mostra anche un pattern che richiama la Basilica di Superga, da sempre luogo simbolo del club. Cosa ne pensate? Vi piace la maglia granata scelta per la prossima stagione? Per esprimere la vostra preferenza potete votare nel sondaggio qui in basso, al fondo dell’articolo, o in homepage.
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