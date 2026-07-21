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Il Torino ha presentato la maglia bianca, la seconda, dopo aver svelato a inizio mese quella granata: cosa ne pensate?

Il Torino ha presentato questa mattina la seconda maglia, quella bianca. Un omaggio al River Plate, come già accaduto negli anni passati. Cosa ne pensate? Vi piace? Come sempre potete esprimere la vostra opinione votando sì o no nel sondaggio, in fondo a questo articolo o in home page sotto la classifica.

Vi piace la seconda maglia del Toro?

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ultimo aggiornamento: 21-07-2026

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4 Commenti
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guidone
guidone
7 minuti fa

bella? brutta? birulò? poco mi importa,il granata è tutt’altra cosa….

Zardoz
Zardoz
17 minuti fa

#top

Berggreen
Berggreen
57 minuti fa

È bellissima e incute timore,le avversarie si scanseranno tutte alla vista di codesta casacca.

Kawasaki77
Kawasaki77
25 minuti fa
Reply to  Berggreen

Se lo scorso anno se la giocavano con tutti, quest’anno fra l’inizio dell era abate, gli acquisti e questa maglia non c’è ne sarà proprio più per nessuno.

Sondaggio / Al 66% dei lettori piace la nuova maglia del Torino