Con cinque nuovi innesti si è chiusa la campagna acquisti invernale del Torino: che giudizio dare al mercato granata?

Nel mese di gennaio e nei primi giorni di febbraio il Torino ha avuto la possibilità di tornare ad agire sul mercato per inserire nuovi giocatori in grado di colmare le lacune presenti all’interno della rosa. Sebbene siano arrivati cinque innesti capaci di garantire maggiore profondità in tutti i reparti, nessuno di questi è approdato in granata a titolo definitivo. A lasciare la squadra di Baroni nel corso dell’ultima sessione di mercato sono stati invece Popa, Masina, Dembélé, Asllani e Ngonge. Saranno dunque Marianucci, Ebosse, Obrador, Prati e Kulenović i nuovi volti del Torino, chiamati ad alzare il tasso tecnico della squadra e a contribuire a una seconda parte di stagione più positiva rispetto alla prima.

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: Che voto dareste al mercato del Torino? Pensate che sia stata una campagna insufficiente da parte della società oppure può essere giudicata in modo positivo. Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.

