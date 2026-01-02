Il calciomercato del Torino FC del gennaio 2026: le trattative in entrata e uscita della società granata per completare la squadra di Baroni

Con l’inizio del 2026, la squadra di Baroni, reduce da un periodo altalenante, punta a ritrovare continuità nei risultati e a migliorare complessivamente le prestazioni in campo. Fondamentale per raggiungere questi obiettivi sarà l’apporto dei nuovi innesti che arriveranno durante il mercato invernale: giocatori in grado di rinforzare la rosa e dare maggiore equilibrio ai reparti. In un campionato che si preannuncia serrato, ogni punto diventa prezioso, e il Torino cercherà di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, puntando a consolidare il proprio percorso e a costruire fiducia in vista dei prossimi impegni.

In vista dell’apertura del mercato, il presidente Urbano Cairo ha richiamato all’interno della dirigenza il ds Petrachi per coordinare lo svolgersi delle future trattative che coinvolgeranno la società. Il direttore sportivo e il tecnico granata si sono già confrontati per valutare quali sono i reparti da rinforzare e quali sono i giocatori della rosa che potrebbero avere più fortuna altrove. Al momento è evidente l’esigenza di ottenere un nuovo difensore (Marianucci è vicinissimo alla Cremonese ma è il più seguito, a ruota Carbone del Monza). A centrocampo invece piace Prati del Cagliari.

Calciomercato Torino inverno 2026: trattative, acquisti, cessioni

ARRIVI

Acquisti: –

Trattative: Marianucci (d, Napoli), Carboni (d, Monza), Prati (c, Cagliari), Rivas (d, Atletico National), Belahyane (c, Lazio), Ricardo (d, Botafogo)

PARTENZE

Cessioni: –

Trattative: Ilkhan (c, Monza), Aboukhlal (a, Nantes), Ilic (c, Lazio)

ROSA ATTUALE

Portieri: Franco Israel, Alberto Paleari, Mihai Popa

Difensori: Cristiano Biraghi, Saul Coco, Ali Dembélé, Ardian Ismajli, Guillermo Maripan, Adam Masina, Niels Nkounkou, Marcus Pedersen, Saba Sazonov, Perr Schuurs.

Centrocampisti: Tino Anjorin, Kristjan Asllani, Cesare Casadei, Gvidas Gineitis, Emirhan Ilkhan, Ivan Ilic, Valentino Lazaro, Adrien Tameze, Sergiu Perciun, Nikola Vlasic.

Attaccanti: Ché Adams, Zakaria Aboukhlal, Cyril Ngonge, Alieu Njie, Giovanni Simeone, Duvan Zapata.

Allenatore: Marco Baroni.

Altri giocatori: Savva