Ultimo giorno di calciomercato: si chiuderà alle 20 la sessione invernale. Ecco i principali trasferimenti di oggi delle squadre di Serie A

La sessione di mercato è arrivata alle battute finali. Nella giornata di oggi, infatti, le società avranno tempo fino alle ore 20.00 per trattare e provare a chiudere le ultime operazioni utili a rinforzare e completare le rispettive rose. Ecco a seguire live i principali movimenti di calciomercato.

Le notizie di calciomercato dell’ultimo giorno

12.00 Samuel Iling-Junior al Pisa! Il trasferimento dell’ex-Juventus al Pisa dall’Aston Villa per rinforzare la rosa del club toscano

11.58 Proseguono i dialoghi tra Fiorentina e PAOK per il trasferimento di Kouamè, ma l’ingresso del Verona in trattativa, e sullo sfondo anche del Cagliari, potrebbero rallentare l’operazione, sarà decisiva la volontà del giocatore

11.57 E’ fatta per il passaggio di Luperto alla Cremonese, dettagli limati

11.40 Esonerato l’allenatore del Verona Paolo Zanetti, la squadra passa in mano all’allenatore della squadra Primavera Paolo Sammarco

11.10 Il Verona mette nel mirino Kouamè, in corso una trattativa per trovare un accordo tra gli scaligeri e la Fiorentina

11.00 Visite mediche in corso per Mlacic a Roma, dopodiché il giocatore diventerà ufficialmente un nuovo difensore dell’Udinese

10.55 La Cremonese si inserisce con forza nella trattiva del Torino per Kapuadi, è lotta per il difensore congolese del Legia Varsavia

10.38 CSKA su Relja Obric dell’Atalanta. Al momento non c’è nessuna apertura da parte dell’Atalanta

10.17 Luperto alla Cremonese: affare in chiusura per i grigiorossi

10.17 Accordo di massima della Lazio per Diogo Leite, per il momento solo intesa verbale

10.17 Parma, terminate le visite mediche di Strefezza, manca solo l’ufficialità

9.59 Tutto pronto per il passaggio di Rugani alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza viola

9.25 Santos è arrivato è giunto a Villa Stuarts, ore visite mediche e firma sul contratto, dopodiché verrà ufficializzato nuovo acquisto del Napoli di Antonio Conte

9.20 Alisson Santos è atterrato a Roma nella notte, presto diventerà un nuovo giocatore del Napoli

9.05 Bryan Zaragoza è atterrato nella notta a Fiumicino, diventerà presto un nuovo giocatore giallorosso