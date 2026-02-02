Ufficializzato l’esonero dell’allenatore del Verona Paolo Zanetti, il comunicato ufficiale dei gialloblù a confermarlo

Il Verona ha reso noto, con un comunicato ufficiale, di aver sollevato dal ruolo di allenatore Paolo Zanetti. Il tecnico gialloblù ha visto il suo Verona perdere 4-0 nello scontro salvezza contro il Cagliari ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con la società scaligera che ha deciso per il cambio di allenatore. L’allenatore era arrivato a Verona nel giugno del 2024 e saluta il club veneto dopo 64 partite sulla panchina. Di seguito il comunicato del club:

“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco“.