Toro.it

Ufficializzato l’esonero dell’allenatore del Verona Paolo Zanetti, il comunicato ufficiale dei gialloblù a confermarlo

Il Verona ha reso noto, con un comunicato ufficiale, di aver sollevato dal ruolo di allenatore Paolo Zanetti. Il tecnico gialloblù ha visto il suo Verona perdere 4-0 nello scontro salvezza contro il Cagliari ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con la società scaligera che ha deciso per il cambio di allenatore. L’allenatore era arrivato a Verona nel giugno del 2024 e saluta il club veneto dopo 64 partite sulla panchina. Di seguito il comunicato del club:

Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco“.

Paolo Zanetti, head coach of Hellas Verona FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 02-02-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Pisa, esonerato Gilardino: è UFFICIALE