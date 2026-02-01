Toro.it

La società ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore: fatale la sconfitta in trasferta contro il Sassuolo

Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa. Il tecnico italiano dopo i recenti risultati deludenti è stato esonerato dalla società che ha reso nota la decisione sui propri canali ufficiali: “Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra”.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, shakes hands with Alberto Gilardino, head coach of Pisa SC
ultimo aggiornamento: 01-02-2026

davidone5
davidone5
33 minuti fa

Gilardino è bravo, il Pisa è retrocesso già da inizio campionato, è una squadra da serie b. Gilardino a giugno da noi andrebbe benissimo.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
26 minuti fa
Reply to  davidone5

Per cosa?

