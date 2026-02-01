La società ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore: fatale la sconfitta in trasferta contro il Sassuolo

Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa. Il tecnico italiano dopo i recenti risultati deludenti è stato esonerato dalla società che ha reso nota la decisione sui propri canali ufficiali: “Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra”.