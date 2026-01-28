In occasione della 23a giornata di Serie A, i granata di Baroni ospiteranno gli uomini di Di Francesco al Grande Torino

Domenica 1 febbraio la squadra di Baroni ospiterà il Lecce di Di Francesco all’Olimpico Grande Torino, nel match valido per la 23ª giornata di campionato.

Lo scontro tra le due formazioni assume un peso specifico notevole, considerando che entrambe occupano attualmente le posizioni immediatamente sopra la zona retrocessione. Dopo il ritiro e la pesante sconfitta rimediata al Sinigaglia, gli uomini di Baroni saranno chiamati a offrire una prova di carattere contro una delle poche squadre che, almeno sulla carta, partono sfavorite rispetto al Torino.

Il Torino ospita un Lecce in difficoltà

Nelle ultime settimane il Lecce ha fatto registrare un rendimento decisamente negativo, raccogliendo appena due punti nelle ultime sette partite. Uno dei principali problemi della squadra pugliese riguarda il reparto offensivo: il tridente composto da Stulic, Pierotti e Banda è infatti il meno produttivo del campionato in termini di rendimento. Sono salite a tre le gare consecutive senza reti segnate, ma contro i granata il Lecce ha già dimostrato di poter essere pericoloso. La vittoria ottenuta al Via del Mare contro il Torino rappresenta infatti il penultimo successo della formazione allenata da Di Francesco.

Una difesa solida

Nonostante il rendimento complicato in campionato, il Lecce può comunque contare su un reparto difensivo discreto, composto da elementi di esperienza come Gallo e Falcone e dal giovane Tiago Gabriel, considerato uno dei principali talenti della rosa pugliese. Nelle ultime uscite, infatti, la squadra di Di Francesco ha sì collezionato sconfitte, ma senza mai subire passivi particolarmente pesanti. Un dato che trova spiegazione soprattutto nel rendimento del portiere giallorosso, che nel corso della scorsa stagione, pur rimanendo spesso in secondo piano, si è distinto come uno degli estremi difensori con il maggior numero di parate effettuate in campionato.