Il difensore francese di proprietà del Torino è diventato un nuovo giocatore del Mantova, squadra con cui terminerà la stagione

Dopo aver avuto a disposizione poche occasioni per lasciare il segno in campionato con il Torino, Dembélé è ora diventato un nuovo giocatore del Mantova. Il difensore francese terminerà quindi la stagione con la squadra lombarda, che attualmente milita nelle ultime posizioni del campionato di Serie B. Il trasferimento è ormai ufficiale dal momento che risulta già depositato sul sito della Lega Serie B.