Il difensore francese di proprietà del Torino è diventato un nuovo giocatore del Mantova, squadra con cui terminerà la stagione

Dopo aver avuto a disposizione poche occasioni per lasciare il segno in campionato con il Torino, Dembélé è ora diventato un nuovo giocatore del Mantova. Il difensore francese terminerà quindi la stagione con la squadra lombarda, che attualmente milita nelle ultime posizioni del campionato di Serie B. Il trasferimento è ormai ufficiale dal momento che risulta già depositato sul sito della Lega Serie B.

Ali Dembele of Torino FC in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 02-02-2026

Kawasaki77
Kawasaki77
5 minuti fa

La B è già un lusso per lui

