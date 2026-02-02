Toro.it

La società granata ha completato l’acquisto del giovane giocatore dallo Sporting che andrà a rinforzare la Primavera di Baldini

A pochi minuti dal termine del calciomercato invernale il Torino ha chiuso un altro colpo a titolo definitivo. Si tratta del trasferimento dallo Sporting di Joao Nascimento, il giovane giocatore portoghese che avrà il compito di rinforzare la Primavera di Baldini, che attualmente lotta per raggiungere la quota salvezza.

Berggreen
Berggreen
49 minuti fa

Cazz,il maestro di vita…. adesso sotto con Wanna Marchi.

sparpacello
sparpacello
1 ora fa

Minchiaz il mago di Nascimento. Lo sapevo che aveva un futuro nel calcio

maximedv
maximedv
1 ora fa

Ah, pensavo Edson Arantes…

