La società granata ha completato l’acquisto del giovane giocatore dallo Sporting che andrà a rinforzare la Primavera di Baldini
A pochi minuti dal termine del calciomercato invernale il Torino ha chiuso un altro colpo a titolo definitivo. Si tratta del trasferimento dallo Sporting di Joao Nascimento, il giovane giocatore portoghese che avrà il compito di rinforzare la Primavera di Baldini, che attualmente lotta per raggiungere la quota salvezza.
Cazz,il maestro di vita…. adesso sotto con Wanna Marchi.
Minchiaz il mago di Nascimento. Lo sapevo che aveva un futuro nel calcio
Ah, pensavo Edson Arantes…