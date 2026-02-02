Ora è ufficiale, Enzo Ebosse è un nuovo giocatore del Torino: arriva dall’Udinese in prestito con diritto di riscatto
Nell’ultima giornata di calciomercato invernale, il Torino ha chiuso un’altra trattativa. Enzo Ebosse, difensore camerunense di proprietà dell’Udinese, è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di Baroni. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto, esercitabile al termine della stagione. Il contratto risulta già depositato sul sito della Lega Serie A.
Mi fate schifo, andate affanxulo, vendi il Toro bastaṛdo !!
Operazione farlocca che capirei solo se servisse a parcheggiare Biraghi a Verona fino a fine stagione. Per il resto, questo Ebosse non serve e non servirà a niente, non giocava nemmeno nell’ultima in classifica e ha un curriculum di infortuni che è desolante. A questo punto tanto valeva mettere un… Leggi il resto »
La foto in cui si fa saltare da Sembra Speck è molto indicativa…