Si conclude definitivamente l’avventura di Adam Masina con il Torino, il difensore marocchino ha rescisso con il club granata

Un amore mai sbocciato quello tra Adam Masina e il Torino, il difensore marocchino è arrivato al Toro nel luglio del 2024 dall’Udinese, ma non è mai riuscito a diventare un titolare granata a tutti gli effetti, fatta eccezione per alcuni pezzi di stagione in cui il club era in emergenza infortuni. Con Baroni specialmente, Masina ha avuto pochissimi minuti in campo, solamente 232′ in 5 presenze, e questo ha portato il giocatore e il club di Urbano Cairo a scegliere di separarsi definitivamente.