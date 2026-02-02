È un classe 1999 il difensore prossimo a diventare un nuovo giocatore del Torino, acquistato nel 2022 dall’Udinese

A poche ore dal termine della sessione del calciomercato invernale, il Torino sembra essere molto vicino a ufficializzare l’arrivo di Ebosse all’interno della rosa di Baroni.

Enzo Ebosse, classe 1999, è un giocatore di proprietà dell’Udinese che a inizio stagione è stato mandato in prestito al Verona. Con la squadra veneta il difensore camerunese ha disputato solamente quattro gare e, dopo questa breve parentesi, è rientrato a disposizione del club friulano. Tuttavia, dal momento che non rientra nei piani della società bianconera, Ebosse potrebbe presto trasferirsi in un’altra squadra di Serie A, con il Torino che sembra essere la principale candidata.

La carriera di Ebosse

Enzo Ebosse ha iniziato la sua carriera tra i professionisti al Lens, nel massimo campionato francese. Con il club giallorosso il difensore camerunese ha collezionato appena due presenze nell’arco di due stagioni, prima di trasferirsi al Le Mans. Con la nuova squadra Ebosse ha trovato maggiore continuità, attirando l’attenzione dell’Angers, che nella stagione 2020/2021 si è assicurata le prestazioni del giocatore. Dopo un ulteriore anno in Francia, nel 2022 il classe 1999 è stato acquistato dall’Udinese per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, club che attualmente ne detiene il cartellino.

L’esperienza in Friuli non si è però rivelata particolarmente fortunata: in tre stagioni Ebosse ha totalizzato appena 25 presenze complessive, due delle quali con il settore giovanile dei bianconeri. Nella stagione 2024/2025 il camerunese si è trasferito in prestito allo Jagiellonia, formazione polacca con cui ha collezionato 11 presenze. Al termine del campionato è rientrato a Udine, salvo poi essere girato nuovamente in prestito al Verona a inizio stagione 2025/2026. Dopo una parentesi di pochi mesi in Veneto, il difensore è ora tornato alla base, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal Friuli: a breve Ebosse potrebbe infatti diventare un nuovo giocatore del Torino.

Ebosse, le caratteristiche

Ebosse è un giocatore nato per ricoprire il ruolo di terzino, ma nelle sue ultime esperienze in campionato il difensore camerunese ha spesso agito da braccetto di sinistra in una difesa a tre. Si tratta di una posizione per la quale il Torino è da tempo alla ricerca di un interprete di riferimento, o quantomeno di un profilo in grado di garantire profondità al reparto. Il classe 1999 è dotato di una buona fisicità, con un’altezza di 185 centimetri, e abbina struttura a una spiccata rapidità. Caratteristiche che gli hanno permesso, in diverse occasioni, di ricoprire anche il ruolo di terzino con efficacia.