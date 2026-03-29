Il 23 granata ha fatto già rientro al Filadelfia, dove si è allenato con i compagni in vista del prossimo impegno di Campionato

Saul Coco è rientrato anticipatamente dalla Nazionale equatoguineana e già ieri ha preso parte alla seduta d’allenamento con la squadra. Il difensore granata, in comune accordo con lo staff del Torino e della Guinea Equatoriale, ha deciso di saltare il match contro il Madagascar e raggiungere i compagni prima del previsto in modo da preparare al meglio il finale di stagione.