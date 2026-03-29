L’allenatore granata ha definito il suo terzetto difensivo titolare che, prima di lui, era stato cambiato più volte

Il Torino, con l’arrivo di D’Aversa, sembra aver trovato la sua difesa titolare che, invece, ha avuto difficoltà a individuare con Baroni. D’Aversa ha dato fin da subito una precisa identità alla squadra, a partire proprio dalla difesa che, da 4 partite a questa parte, vede lo stesso terzetto composto da Ebosse, Ismajli e Coco. Inoltre con il nuovo tecnico ha trovato continuità Ebosse, che si è preso il posto da titolare per via del suo mancino reputato fondamentale da D’Aversa, in quanto l’unico presente in difesa.

Il confronto con Baroni: numerosi cambi difensivi

Se con D’Aversa si riscontra una chiara ‘identità difensiva, lo stesso non si può dire con Baroni che, nelle 26 gare disputate in campionato, ha cambiato ripetutamente l’assetto senza mai chiarire quale fosse il terzetto titolare, aggravando un clima già di per se pesante. L’unico titolare che, salvo infortuni, sembrava essere imprescindibile per Baroni era Ismajli il quale, quando era in condizioni ottimali, è stato sempre utilizzato perché in grado di fornire eccellenti prestazioni. Chi invece si giocava perennemente il posto erano Tameze, Coco e Maripan, l’ultimo dei quali ha progressivamente perso il posto da titolare, prima con Baroni e poi con D’Aversa, finendo sempre più in fondo alle gerarchie e aumentando i dubbi circa il suo futuro in maglia granata. Tameze, nonostante un destino incerto, si era rivelato un jolly interessante a inizio campionato, sia in difesa che a centrocampo. Con D’Aversa, invece, la storia è cambiata, il difensore francese è scivolato in panchina in favore di Coco che, insieme a Ismajli ed Ebosse, completa quello che a oggi è il reparto difensivo titolare. Tuttavia i problemi della retroguardia rimangono irrisolti e l’individuazione dei protagonisti titolari è solo un punto di partenza.