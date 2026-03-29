Non si ferma la pausa dedicata alle Nazionali: non c’è la Serie A ma Gvidas Gineitis oggi scende in campo contro la Georgia

Continua la pausa dedicata alle Nazionali. In questo fine settimana non si gioca in Serie A. Oggi, domenica 29 marzo 2026, solo un giocatore del Torino è impegnato con la sua Nazionale. Si tratta di Gvidas Gineitis. Alle ore 15 la Lituania gioca in casa contro la Georgia. Amichevole che va in scena allo Stadio Darius e Girenas a Kaunas. Giovedì, nell’altra amichevole, la Lituania ha vinto per 2-0 in trasferta contro la Moldavia e proprio Gineitis ha segnato. Nessun giocatore delle giovanili invece scenderà in campo con la propria selezione giovanile.