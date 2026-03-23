Ecco quali saranno gli impegni dei giocatori granata nelle prossime settimane: Vlasic ottiene una convocazione più che meritata

Con l’interruzione del campionato i giocatori potranno ora tornare a competere con i rispettivi paesi nel corso della pausa. Il Torino ha dovuto salutare momentaneamente 10 dei suoi giocatori che sono rientrati nelle liste dei convocati dei vari commissari tecnici delle diverse nazionali.

Tra loro c’è Ismajli, con alle spalle più di 40 presenze con l’Albania che lo rendono un veterano della nazionale albanese. Insieme a lui anche il compagno di reparto Coco è stato convocato dalla Guinea Equatoriale. Di seguito anche Maripan è stato convocato dal Cile per gli impegni della FIFA series in Nuova Zelanda. Pedersen è stato convocato dalla Norvegia che, già qualificata per i Mondiali 2026, sarà impegnata in amichevole. Successivamente Vlasic dopo il recente ritorno in nazionale e lo strepitoso rendimento con il Torino, ha ricevuto di nuovo la chiamata della Croazia. Oltre a loro, anche Gineitis e Adams raggiungeranno i propri compagni di nazionale per i prossimi incontri, mentre Obrador, Ilkhan e Njie saranno i 3 giocatori granata che scenderanno in campo rispettivamente con Spagna, Turchia e Svezia U21. Tra gli altri giovani granata, anche Siviero è rientrato nei convocati dell’Italia Under 20, sotto la guida del tecnico Nunziata. D’Aversa, nel corso della pausa, dovrà fare a meno di 2 dei suoi centrali titolari, che sono stati richiamati dai propri paesi per le prossime partite.

Torino, il calendario dei nazionali

Mercoledì 25 marzo

15:00 Kyrgyzstan-Guinea Equatoriale (Coco)

Giovedì 26 marzo

14:00 Moldavia-Lituania (Gineitis)

20:45 Polonia-Albania (Ismajli)

*00:30 Colombia-Croazia (Vlasic)

*Nella notte italiana tra giovedì e venerdì

Venerdì 27 marzo

04:00 Cile-Capo Verde (Maripan)

15.30 Italia U20-Inghilterra U20 (Siviero)

16:00 Cipro U21-Spagna U21 (Obrador)

18:30 Svezia U21- Montenegro U21 (Njie)

20:45 Olanda-Norvegia (Pedersen)

Sabato 28 marzo

18:00 Scozia-Giappone (Adams)

Domenica 29 marzo

15:00 Lituania-Georgia (Gineitis)

Lunedì 30 marzo

08:00 Nuova Zelanda-Cile (Maripan)

Martedì 31 marzo

18:00 Norvegia-Svizzera (Pedersen)

20:30 Scozia-Costa d’Avorio (Adams)

20:30 Spagna U21-Kosovo U21 (Obrador)

17:30 Croazia U21-Turchia U21 (Ilkhan)

18:30 Svezia U21-Italia U21 (Njie)

Mercoledì 1 aprile

02:00 Brasile-Croazia (Vlasic)