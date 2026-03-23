Il difensore camerunense contro il Milan è andato in difficoltà: mai in maniera così significativa da quando è arrivato in granata

Confermato ancora una volta dal primo minuto, Ebosse contro il Milan è tornato a giocare contro una delle squadre più competitive del campionato, fornendo però una prova deludente.

Il camerunese, infatti, contro la formazione schierata da Allegri è apparso spesso in difficoltà. Nonostante l’ottimo livello degli avversari, ci si sarebbe potuto attendere di più da lui, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni positive. La chiusura tardiva su Pulisic in occasione del secondo gol del Milan e il mancato intervento su Fofana, che gli ha permesso di segnare con relativa facilità la terza rete, sono stati i due episodi che hanno compromesso la sua prestazione e, di fatto, hanno inciso sull’esito della partita.

In campo nonostante la concorrenza

Vista l’evidente difficoltà emersa contro il Milan dopo i primi errori di Ebosse, ci si sarebbe potuti attendere una sostituzione per rinvigorire la difesa e dare maggiore sostanza a una partita già in salita. Tuttavia, nonostante le incertezze mostrate, il difensore è rimasto in campo quasi fino al termine della gara, nonostante fosse possibile inserire un giocatore come Maripán. Il cileno, pur essendo stato meno presente dall’arrivo di D’Aversa, continua a rappresentare un elemento valido e carismatico della rosa, qualità che avrebbero potuto risultare utili contro il Milan.

Da riserva a titolare

Dall’arrivo di D’Aversa, Ebosse ha ritrovato fiducia e continuità sul campo, elementi che gli hanno permesso di esprimere un buon livello di gioco, in linea con le richieste tattiche dell’allenatore. Con il difensore, i granata hanno finalmente a disposizione un mancino per la difesa a tre, caratteristica che sembra rendere D’Aversa spesso riluttante a privarsene. Con Baroni, il camerunense non ha mai avuto possibilità in campo, ma con D’Aversa, Ebosse è stato sostituito solo in un’occasione: negli ultimi minuti della partita contro il Milan, per far posto a Kulenovic e aumentare il peso offensivo della squadra nella ricerca del pareggio.