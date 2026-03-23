Ecco quali saranno gli impegni dei giovani giocatori granata nelle prossime settimane: Perciun torna in nazionale

Oltre ai giocatori della prima squadra, anche diversi giovani granata, grazie al rendimento offerto nel corso della stagione, avranno l’opportunità di mettersi in mostra con le selezioni delle rispettive nazionali.



Cereser, insieme a Ballanti e Bonacina, è stato convocato da Favo per l’Italia Under 18 in occasione del UEFA U19 Round 1, con cui affronterà Irlanda, Polonia e Scozia nelle prossime settimane. Perciun e Tonica invece presenzieranno alle amichevoli contro Lituania e Cipro dal momento che sono rientrati nei convocati della nazionale maggiore della Moldavia. Ewurum è stato convocato invece dalla prima squadra della nazionale maltese, così come Sabone da quella della Repubblica Centrafricana per uno stage che si terrà a Bangui dal 21 al 30 marzo. Olinga chiamato invece dall’Under 19 belga, Kugyela da quella ungherese e Cekrezi da quella albanese. Ceuca è stato invece convocato dalla nazionale Under 18 della Romania per un raduno che comprenderà tre gare valide per il Round 1 del Campionato Europeo Under 19- edizione 2027. A concludere l’elenco ci sono le nazionali Under 17, nello specifico quella ungherese, che ha convocato Martin Juhasz (affronterà per due volte la Moldavia in amichevole. I match sono in programma mercoledì 25 marzo e sabato 28 marzo) e quell’albanese che ha convocato Denni Pierro (disputerà due amichevoli contro la Lituania, la prima giovedì 26 marzo e la seconda sabato 28 marzo).

Giovanili Torino, il calendario del nazionali

Mercoledì 25 marzo

13.00 Andorra U19-Romania U19 (Ceuca)

13.30 Ungheria U19-Svizzera U19 (Kugyela)

15.00 Italia U19-Scozia U19 (Cereser, Ballanti, Bonacina)

15.00 Lussemburgo U19-Albania U19 (Cekrezi)

17.00 Belgio U19-Danimarca U19 (Olinga)

Giovedì 26 marzo

14.00 Moldavia-Lituania (Perciun, Tonica)

18.00 Malta-Lussemburgo (Ewurum)

Sabato 28 marzo

12.00 Italia U19-Polonia U19 (Cereser, Ballanti, Bonacina)

12.00 Francia U19-Ungheria U19 (Kugyela)

13.00 Romania U19-Liechtenstein U19 (Ceuca)

14.00 Repubblica Ceca U19-Belgio U19 (Olinga)

15.00 Albania U19-Malta U19 (Cekrezi)

Lunedì 30 marzo

18.00 Cipro-Moldavia (Perciun, Tonica)

Martedì 31 marzo

12.00 Romania U19-Danimarca U19 (Ceuca)

14.00 Lettonia U19-Belgio U19 (Olinga)

15.00 Albania U19-Norvegia U19 (Cekrezi)

18.00 Lussemburgo-Malta (Ewurum)

18.30 Galles U19-Ungheria U19 (Kugyela)

20.00 Irlanda U19-Italia U19 (Cereser, Ballanti, Bonacina)