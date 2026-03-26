Giudice sportivo / il difensore granata squalificato per tre turni dopo il rosso rimediato contro il Verona
Tre giornate di squalifica per Alex Perez, difensore centrale spagnolo classe 2006 della Primavera allenata da Baldini. Il giocatore è stato fermato dal giudice sportivo in seguito all’espulsione rimediata nel finale dell’ultima gara dei torelli, disputata contro il Verona lo scorso 20 maggio.
Dopo aver subito un fallo intorno al 94°, lo spagnolo, una volta rialzatosi, ha reagito afferrando l’avversario per il collo: un gesto evitabile, soprattutto considerando il momento della partita e il risultato ormai acquisito.
La decisione del giudice sportivo è stata quindi severa: tre turni di squalifica con la seguente motivazione: “per avere, al 48° del secondo tempo, a seguito di un fallo subito, rialzatosi da terra, cinto con le mani il collo di un calciatore della squadra avversaria.”