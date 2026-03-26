Moldavia-Lituania aprirà la giornata alle 14.00, Maripan ultimo dei granata a scendere in campo nella notte tra giovedì e venerdì

Inizia oggi la seconda giornata che vedrà in campo diversi giocatori del Torino che competeranno con le maglie delle loro rispettive nazionali. Gineitis sarà impegnato alle 14.00 con la Lituania contro la Moldavia. Nella stessa sfida scenderanno in campo anche i giovani Perciun e Tonica. Il programma serale si aprirà invece alle 20.45 con l’Albania di Ismajli, attesa dalla trasferta contro la Polonia. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo sarà poi il turno di Vlasic, che alle 00.30 affronterà la Colombia, e di Maripan, impegnato alle 4.00 con il suo Cile contro Capo Verde. Infine, oltre ai Primavera già citati, anche Ewurum sarà protagonista: alle 18.00 scenderà in campo con Malta contro il Lussemburgo.