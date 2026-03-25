Il difensore centrale del Torino è partito titolare con la Guinea Equatoriale: squadra che ha vinto il recente confronto amichevole

La pausa delle nazionali è iniziata mercoledì 25 marzo, e diversi giocatori di proprietà del Torino hanno già concluso le rispettive partite della prima giornata.

Per quanto riguarda la prima squadra, Coco ha concluso l’amichevole internazionale in cui ha sfidato il Kyrgyzstan con la sua Guinea Equatoriale. L’incontro, disputato su 90 minuti, ha visto trionfare la nazionale del difensore del Torino per 1-0, che, partito titolare, ha giocato tutti i minuti della gara. Durante la partita, Coco ha contribuito in modo determinante alla solidità difensiva della squadra, riuscendo a mantenere anche un clean sheet e a partecipare attivamente sia alla costruzione dal basso che alla gestione della retroguardia.

I giovani nazionali granata

Diversi giocatori della Primavera del Torino hanno preso parte alle rispettive nazionali. Schierato da terzino sinistro, Ceuca è sceso in campo con la Romania U19 nel secondo tempo della sfida contro l’Andorra U19, che si è conclusa con la vittoria della sua squadra al termine dei 90 minuti. Nella partita tra Italia U19 e Scozia U19 hanno invece giocato Ballanti e Bonacina: il primo è partito titolare, mentre il secondo è subentrato nel finale, per gestire il successo degli azzurrini per 3-0. Sono invece rimasti in panchina i giovani Cereser, Kugyela e Cekrezi, che non hanno trovato spazio nei rispettivi incontri. Ha infine concluso la giornata di oggi il belga Olinga che, partito titolare con la nazionale U19 ha conquistato un pareggio per 0-0 contro la Danimarca U19.

Players of Torino FC U19 pose for a team photo prior to the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.







