Il gruppo editoriale italiano chiude il 2025 con un utile netto in calo a 39,7 milioni mentre migliora la posizione finanziaria

Nel 2025 Cairo Communication ha chiuso l’esercizio con risultati in lieve flessione rispetto all’anno precedente. I ricavi consolidati si sono attestati intorno a 1,12 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,16 miliardi del 2024, mentre anche la redditività ha mostrato un ridimensionamento: l’EBITDA è sceso a 182,5 milioni (-2%) e l’utile netto di gruppo si è fermato a 39,7 milioni, sotto i 45,2 milioni registrati dodici mesi prima. Segnali positivi arrivano però dal fronte finanziario, con una posizione netta in miglioramento, passata da 21,5 a 12,5 milioni di euro, nonostante uscite rilevanti per oltre 55 milioni tra dividendi e altre operazioni; l’indebitamento complessivo, comprensivo dei leasing, è pari a 124,3 milioni. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre annunciato l’intenzione di proporre un dividendo di 0,18 euro per azione, con pagamento previsto a maggio 2026. Grazie alla presenza del digitale, il gruppo RCS ha superato quota 1,3 milioni di abbonamenti mentre il Corriere della Sera conferma 1,7 milioni di lettori e 754 mila abbonamenti digitali.