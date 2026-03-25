Il 10 granata, autore della sua migliore stagione al Torino, è a 5 gol dal suo massimo rendimento in carriera

Nikola Vlasic è stato autore, fin qui, di una stagione strepitosa, nonché la sua migliore in maglia granata, soprattutto in termini di numeri: 7 reti e 3 assist in Campionato. Il grande rendimento del centrocampista granata, oltre alla sua produttività realizzativa, è riscontrabile in ogni prestazione del croato che, anche nei momenti bui della squadra, si è sempre esaltato con performance positive e continuative nel corso del tempo. Il 10 granata non superava quota 6 gol stagionali dalla sua esperienza al CSKA Mosca, dove durante la stagione 2019/2020 ottenne il suo massimo rendimento in carriera.

Stagione 2020/2021: Vlasic è il 4° migliore marcatore del campionato russo

Durante la stagione 2020/2021, Nikola Vlasic ha siglato 12 reti e 5 assist in 30 gare disputate con il suo CSKA Mosca. Un rendimento importante che lo ha posizionato al 4° posto della classifica marcatori del campionato russo, una performance che è stata riproposta anche nella stagione successiva, chiusa con 11 gol e 6 assist e l’8a posizione nella classifica marcatori. Due stagioni strepitose considerando il ruolo di centrocampista che, nel giro di qualche mese, hanno attirato l’interesse di grandi club tra cui il West Ham dove nella stagione successiva si è trasferito a titolo definitivo.

Il disastro contro il Pisa e poi la risalita

l centrocampista granata, prima di questo rendimento strepitoso, aveva riscontrato non poche difficoltà a inizio campionato dove, dopo il gol in Coppa Italia contro il Modena, aveva fornito continue prestazioni sottotono. La gara casalinga contro il Pisa è il punto più basso toccato da Vlasic che, dopo continui errori, viene sostituito all’intervallo. Da quel momento inizia la vera stagione del croato, a partire dalla Nazionale dove segna 2 reti nelle due gare di qualificazione ai Mondiali. Tornato a Torino l’ex West Ham non si ferma e segna 4 gol in 5 gare consecutive, confermando le sue enormi qualità