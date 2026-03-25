Il 7 granata è fermo ai box da un mese a causa di una contusione e ora può sfruttare la pausa per tornare disponibile

Aboukhlal è rimasto infortunato lo scorso febbraio a causa di una forte contusione che, dopo la gara contro il Bologna, gli ha impedito di poter essere convocato per le partite successive. L’esterno granata, infatti, non ha preso parte a nessuna delle ultime 5 gare a causa di un dolore contusionale che, adesso, sembra essere sulla via della guarigione. L’infortunio è ormai alle spalle, l’ex Tolosa è alle prese con un lavoro di riatletizzazione e potrà sfruttare la pausa Nazionali per aumentare i carichi e tornare disponibile per la gara contro il Pisa del 5 aprile.

Aboukhlal, la rinascita di gennaio e poi il declino

Durante il mese di gennaio l’attaccante marocchino, da tempo fuori dal progetto di Baroni, era a un passo da lasciare il Torino per approdare in Francia al Nantes, quando l’emergenza infortuni lo ha interpellato. L’attaccante marocchino è, infatti, partito titolare contro il Verona rendendosi protagonista di una prestazione vivace e propositiva dando possibilità offensive che, prima, il Toro non aveva. Le partite successive testimoniano le sue capacità offensive ma i problemi fisici lo frenano e nel periodo febbraio-marzo gioca solo 2 partite.

La concorrenza, ora, lo può tagliare fuori

Se a inizio gennaio, prima della chiusura del mercato invernale, Aboukhlal era diventato un jolly molto interessante sulla fascia sinistra del centrocampo, non si può dire la stessa cosa nei 2 mesi successivi dove il marocchino, tra infortuni e ballottaggi, ha perso progressivamente il posto. Sul suo lato di campo si è preso la titolarità Rafael Obrador che ha ottenuto, di partita in partita, la piena fiducia di D’Aversa che lo ha schierato sempre dal 1′ e lo spagnolo ha ripagato la fiducia del tecnico con il suo primo assist contro la Lazio. Ora la strada per il marocchino si fa in salita e per convincere D’Aversa dovrà sfruttare a pieno la sosta.