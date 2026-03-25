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Coco è il primo granata ad aprire la sosta nazionali: la sua Guinea Equatoriale impegnata in amichevole

Archiviata la 30ª giornata di campionato, la Serie A si ferma per lasciare spazio alla sosta per le nazionali. Sono diversi i giocatori granata impegnati con le rispettive selezioni nel corso della settimana.

Il primo a scendere in campo sarà Saul Coco, che oggi affronterà con la Guinea Equatoriale il Kyrgyzstan alle ore 15:00 in un’amichevole. Oltre al centrale, saranno coinvolti anche altri sette giovani granata con le rispettive nazionali Under 19.

Non solo Coco, i giovani granata impegnati con le U19

Si parte alle 13:00 con Ceuca, impegnato con la Romania contro Andorra. Mezz’ora più tardi, alle 13:30, sarà il turno di Kugyela, che con l’Ungheria affronterà la Svizzera. Alle 15:00 scenderanno in campo gli azzurrini Cereser, Ballanti e Bonacina, attesi dalla sfida contro la Scozia nelle qualificazioni all’Europeo di categoria.

Sempre alle 15:00 toccherà anche a Cekrezi, impegnato con l’Albania contro il Lussemburgo. A chiudere il programma di giornata sarà, nel tardo pomeriggio alle 17:00, Liema Olinga, che con il Belgio affronterà la Danimarca.

Nazionali, tutti i granata impegnati in giornata

Di seguito, l’elenco completo di tutti i granata impegnati in giornata con le rispettive nazionali:

  • 13.00 Andorra U19-Romania U19 (Ceuca)
  • 13.30 Ungheria U19-Svizzera U19 (Kugyela)
  • 15.00 Kyrgyzstan-Guinea Equatoriale (Coco)
  • 15.00 Italia U19-Scozia U19 (Cereser, Ballanti, Bonacina)
  • 15.00 Lussemburgo U19-Albania U19 (Cekrezi)
  • 17.00 Belgio U19-Danimarca U19 (Olinga)
Saul Coco of Torino FC gestures during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.

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ultimo aggiornamento: 25-03-2026

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