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I granata non registravano un numero tale di reti segnate in 4 gare dall’inizio della stagione 2024/2025, quando in panchina sedeva Vanoli

Il Torino, uscito sconfitto dalla gara di San Siro, si porta a casa la prestazione del primo tempo ,approcciato ottimamente dagli uomini di D’Aversa, oltre che la consapevolezza di aver trovato un’identità che, fino a un mese fa, era totalmente assente. Tuttavia, dopo la gara di Milano, i granata hanno riconfermato l’ottima produzione offensiva vista nelle gare precedenti che, durante questa stagione, non siamo stai mai abituati a vedere. Il Torino, dall’arrivo di D’Aversa, ha realizzato 9 reti in 4 gare disputate concludendo un mese di marzo sicuramente prolifico in termini di gol.

9 reti in 4 gare, non accadeva dall’inizio della stagione 2024/2025

Un dato che non dovrebbe essere troppo esaltante lo è invece per il Torino, che non segnava 9 gol in 4 partite, dall’inizio della stagione precedente, quando sulla panchina granata sedeva Paolo Vanoli. L’inizio della stagione 24/25 era stato, per molti tifosi, un sogno a occhi aperti per via delle buone prestazioni e una posizione in classifica che, dopo 6 giornate, vedeva i granata in vetta. Tuttavia, l’ottimo momento passava soprattutto dal numero di gol messi a segno che, anche in quell’occasione, erano 9 in 4 gare disputate (dalla 5a giornata all’8a). Dopo più di un’anno, in due momenti diametralmente opposti in termini di clima e posizione in classifica, il Torino torna a segnare tanto, ottenendo anche più punti rispetto a quel filotto di Vanoli che aveva ottenuto 3 sconfitte e 1 vittoria, mentre D’Aversa 2 vittorie e due sconfitte.

Tanti gol fatti, ma anche subiti

Il Torino di Vanoli e quello di D’Aversa si incrociano anche sul dato che riguarda i gol subiti dove, in tutti e due i casi le reti incassate erano sostanziose. Nelle 4 gare di Vanoli, il Torino ha subito 11 gol mentre con D’Aversa 8.

Nikola Vlasic of Torino FC holds the ‘Player of the match’ award’ at the end of the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 24-03-2026

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mavafancairo
mavafancairo
1 ora fa

cariese, 24 perdy su 32, non era mai successo !

Kawasaki77
Kawasaki77
36 minuti fa
Reply to  mavafancairo

Va be, ma le 8 dove non ha perso le ha vinte tutte giusto? E poi quelli rubbano
Record europeo comunque. Nessuno ha fatto peggio negli ultimi 20 anni.
Alla cairese si fanno le cose in grande

Last edited 29 minuti fa by Kawasaki77

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