I granata non registravano un numero tale di reti segnate in 4 gare dall’inizio della stagione 2024/2025, quando in panchina sedeva Vanoli

Il Torino, uscito sconfitto dalla gara di San Siro, si porta a casa la prestazione del primo tempo ,approcciato ottimamente dagli uomini di D’Aversa, oltre che la consapevolezza di aver trovato un’identità che, fino a un mese fa, era totalmente assente. Tuttavia, dopo la gara di Milano, i granata hanno riconfermato l’ottima produzione offensiva vista nelle gare precedenti che, durante questa stagione, non siamo stai mai abituati a vedere. Il Torino, dall’arrivo di D’Aversa, ha realizzato 9 reti in 4 gare disputate concludendo un mese di marzo sicuramente prolifico in termini di gol.

9 reti in 4 gare, non accadeva dall’inizio della stagione 2024/2025

Un dato che non dovrebbe essere troppo esaltante lo è invece per il Torino, che non segnava 9 gol in 4 partite, dall’inizio della stagione precedente, quando sulla panchina granata sedeva Paolo Vanoli. L’inizio della stagione 24/25 era stato, per molti tifosi, un sogno a occhi aperti per via delle buone prestazioni e una posizione in classifica che, dopo 6 giornate, vedeva i granata in vetta. Tuttavia, l’ottimo momento passava soprattutto dal numero di gol messi a segno che, anche in quell’occasione, erano 9 in 4 gare disputate (dalla 5a giornata all’8a). Dopo più di un’anno, in due momenti diametralmente opposti in termini di clima e posizione in classifica, il Torino torna a segnare tanto, ottenendo anche più punti rispetto a quel filotto di Vanoli che aveva ottenuto 3 sconfitte e 1 vittoria, mentre D’Aversa 2 vittorie e due sconfitte.

Tanti gol fatti, ma anche subiti

Il Torino di Vanoli e quello di D’Aversa si incrociano anche sul dato che riguarda i gol subiti dove, in tutti e due i casi le reti incassate erano sostanziose. Nelle 4 gare di Vanoli, il Torino ha subito 11 gol mentre con D’Aversa 8.