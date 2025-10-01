Un anno fa i granata erano primi con 11 punti, oggi arrancano al 15esimo posto con soli 4: la differenza è già pesante dopo cinque giornate

Il Torino vive due facce della stessa medaglia a distanza di appena dodici mesi. L’anno scorso, con Paolo Vanoli in panchina, dopo cinque giornate i granata occupavano il primo posto in classifica con 11 punti: tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Un avvio record, che non si vedeva dalla stagione ’76/’77 suggellato dal 2-2 contro il Milan e da prestazioni solide, con 8 gol realizzati e appena 5 subiti.

Tra il Toro di Vanoli e la cessione di Bellanova

Era una squadra concreta, compatta, che aveva saputo reagire anche a situazioni difficili: tra la prima e la seconda giornata, ad esempio, arrivò la cessione di Raoul Bellanova, accolta con rabbia dall’allenatore e dai tifosi, ma i granata riuscirono comunque a battere l’Atalanta 2-1 senza il loro esterno titolare, con un rigore parato da Vanja Milinkovic-Savic e una vittoria firmata Ilic-Adams. Solo a pensarci sembra passato un secolo, non di certo un solo anno. La vittoria a Venezia, poi il pari col Lecce e il successo a Verona: così erano andate in archivio le prime cinque giornate.

Baroni, un avvio molto complicato

Oggi la situazione è molto diversa. Con Marco Baroni alla guida, il Torino è in quindicesima posizione con soli 4 punti: una vittoria sulla Roma, un pareggio contro la Fiorentina e tre sconfitte contro Inter, Atalanta e Parma. I numeri parlano chiaro: appena 2 gol fatti e 9 subiti, a testimonianza di una squadra che fatica a incidere davanti e che non riesce a mantenere solidità difensiva. Il cambio di sistema di gioco, i tanti innesti ancora da integrare e una fase offensiva poco produttiva stanno rallentando il percorso di crescita del gruppo.

Il paragone con la passata stagione è inevitabile e pesante. Se Vanoli aveva costruito in poche settimane una rosa solida e capace di incidere abbastanza, Baroni deve ancora trovare la quadra giusta per dare continuità e identità. I tifosi oggi si ritrovano a fare i conti con una classifica che preoccupa. La stagione è lunga, ma la distanza dalla stagione scorsa è già evidente.